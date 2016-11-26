Kuzu kuzu itiraf

Muğla'da tutuklanıp İzmir F Tipi Cezaevi'ne gönderilen darbeci başçavuş Zekeriya Kuzu'nun itirafçı olduğu öğrenildi. Darbeci 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele düzenlenen saldırıyı organize ettiği öne sürülen Zekeriya Kuzu, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı oldu. Akın Öztürk ile beraber fotoğrafları olan Kuzu'nun, hem Çiğli Ana Jet ÜsKomutanlığı'nda yaşananlarla,hem de bağlantıda olduğu kişilerleilgili bilgiler verdiği öğrenildi.
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