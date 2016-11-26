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Kuzu kuzu

Kuzu kuzu itiraf
Muğla'da tutuklanıp F Tipi Cezaevi'ne gönderilen ci başçavuş 'nun çı olduğu öğrenildi. Darbeci 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele düzenlenen saldırıyı organize ettiği öne sürülen Zekeriya Kuzu, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı oldu. Akın Öztürk ile beraber fotoğrafları olan Kuzu'nun, hem Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşananlarla, hem de bağlantıda olduğu kişilerle ilgili bilgiler verdiği öğrenildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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