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Kimyasal son

Balıkesir, Antalya ve Samsun’dan acı haber geldi. 2 anne ve bir genç kız kimyasal madde içerek canına kıydı

Kimyasal son
Türkiye güne 3 ayrı ilden gelen intihar haberleriyle uyandı. Balıkesir'de Kaan Kümbetoğlu, gece işten eve döndüğünde, eşi Hamiyet Kümbetoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, ağız çevresinde köpük bulunan kadının tarım ilacı içerek yaşamına son verdiğini belirledi. Geçen Şubat ayında ile evlenen kadının ilk eşinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Bir diğer intihar olayı da Antalya'da yaşandı. Uzun süredir bunalımda olan Yasemin Bektaş (38), iki oğlunu oynamaları için sokağa bıraktıktan sonra evde bulunan temizlik maddesini içti. Fenalaşan kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Samsun'da ise 17 yaşındaki lise öğrencisi Ebru Mocik, evdeki odasında tek başına olduğu sırada tarım ilacı içti. Kızlarının odasından çıkmadığını fark eden aile, içeri girdiklerinde Ebru'yu baygın halde yerde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mocik'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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