Kimyasal son

Türkiye güne 3 ayrı ilden gelen intihar haberleriyle uyandı. Balıkesir'de Kaan Kümbetoğlu, gece işten eve döndüğünde, eşi Hamiyet Kümbetoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, ağız çevresinde köpük bulunan kadının tarım ilacı içerek yaşamına son verdiğini belirledi. Geçen Şubat ayında Kaan Kümbetoğlu ile evlenen kadının ilk eşinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Bir diğer intihar olayı da Antalya'da yaşandı. Uzun süredir bunalımda olan Yasemin Bektaş (38), iki oğlunuoynamaları için sokağa bıraktıktansonra evde bulunan temizlikmaddesini içti. Fenalaşan kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Samsun'da ise 17 yaşındaki lise öğrencisi EbruMocik, evdeki odasında tek başına olduğu sırada tarım ilacı içti. Kızlarının odasından çıkmadığını fark eden aile, içeri girdiklerinde Ebru'yu baygın halde yerde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mocik'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.
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