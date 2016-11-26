Kim bu canavar

Böyle vicdansızlık görülmedi! Geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta poşete konulan bebek çöpe atılmıştı. Bu kez Batman'da yol kenarına bırakılan bebek ezilmekten son anda kurtarıldı. Olay, Çarşı Mahallesi 726. Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Taş isimlibir vatandaş eve gittiğisırada yol kenarında biraracın altında battaniyegördü. Araca yaklaşanTaş, ağlama sesiniduyunca battaniyeyi açtı.Yeni doğmuş bebeklekarşılaşan Taş, polisiaradı. Kısa sürede olayyerine giden polis, bebeğialarak sağlık ekiplerinehaber verdi. Sağlık ekipleri ambulansta talihsiz miniğin karnını şekerli su ile doyurdu. Büyük şok yaşadığını söyleyen Ahmet Taş, "Yeni bir battaniyeyi kimin sokağa attığını düşündüm. Battaniyeyi açtığımda bebeği gördüm ve yetkililere haber verdim. Üç dakika geç görseydim araç hareket edip bebeği ezerdi" diye konuştu.
ŞEKERLİ SU İÇTİ
Sağlık ekibi ise, bebeği ambulansa aldıklarını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Bebeğin sağlıkdurumu iyi, acıkmıştıbiraz şekerli su verdik. İki günlük gibi görünüyor çünkü daha göbek bağı duruyor" dedi. Polis, bebeği sokağa bırakan vicdansız annenin peşine düştü.
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