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Kim bu canavar

Batman’da park halindeki bir aracın altında 2 günlük bulundu. Ezilsin diye bebeğini yola bırakan vicdansız kadın kameraya yakalandı

Kim bu canavar
Böyle vicdansızlık görülmedi! Geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta poşete konulan çöpe atılmıştı. Bu kez Batman'da yol kenarına bırakılan bebek ezilmekten son anda kurtarıldı. Olay, Çarşı Mahallesi 726. Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Taş isimli bir vatandaş eve gittiği sırada yol kenarında bir aracın altında battaniye gördü. Araca yaklaşan Taş, ağlama sesini duyunca battaniyeyi açtı. Yeni doğmuş bebekle karşılaşan Taş, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden polis, bebeği alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ambulansta talihsiz miniğin karnını şekerli su ile doyurdu. Büyük şok yaşadığını söyleyen Ahmet Taş, "Yeni bir battaniyeyi kimin sokağa attığını düşündüm. Battaniyeyi açtığımda bebeği gördüm ve yetkililere haber verdim. Üç dakika geç görseydim araç hareket edip bebeği ezerdi" diye konuştu.

ŞEKERLİ SU İÇTİ
Sağlık ekibi ise, bebeği ambulansa aldıklarını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Bebeğin sağlık durumu iyi, acıkmıştı biraz şekerli su verdik. İki günlük gibi görünüyor çünkü daha göbek bağı duruyor" dedi. Polis, bebeği sokağa bırakan vicdansız annenin peşine düştü.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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