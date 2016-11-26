Kılıçdaroğlu yürüyüşte

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Kuşadasıilçesinde yaşayan kardeşi CelalKılıçdaroğlu, FETÖ ile yürütülenmücadeleye destek için planladığı56 kilometrelik yürüyüşüne başladı.Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınpankartlarıyla başlamalarının bir anlamtaşıdığını ifade eden Celal Kılıçdaroğlu,"Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum;bu PYD, FETÖ ve küçük yaşta kızlaratecavüz edenleri protesto emek içinyola çıkıyorum. Didim Belediyesi'ndenFETÖ'ye aktarılan paralarınhesabının sorulmasını istiyorum"dedi. Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi KemalKılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüler tarafındankandırıldığına da dikkat çekti.
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