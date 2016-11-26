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Kılıçdaroğlu yürüyüşte

Kılıçdaroğlu yürüyüşte
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile yürütülen mücadeleye destek için planladığı 56 kilometrelik yürüyüşüne başladı. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartlarıyla başlamalarının bir anlam taşıdığını ifade eden Celal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu PYD, FETÖ ve küçük yaşta kızlara tecavüz edenleri protesto emek için yola çıkıyorum. Didim Belediyesi'nden FETÖ'ye aktarılan paraların hesabının sorulmasını istiyorum" dedi. Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüler tarafından kandırıldığına da dikkat çekti.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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