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' milli güvenlik sorunu haline geldi'

AK Parti Genel Sekreteri , Genel Başkanı Kemal ’nun ülkede milli güvenlik sorunu haline geldiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu haline geldi

AK Parti Genel Sekreteri 'de, AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında Atatürk'ün kurduğu 'nin sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi olan bir parti kimliğine büründüğünü söyledi.

1982 anayasasının yürürlüğe girdiği günden beri tartışılan bir anayasa olduğuna dikkat çeken Gül, "Türkiye'nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu sürekli vurguladık. 2 defa masaya oturduk, CHP masadan kaçtığı için gerçekleştiremedik. Görmediği metin için istemeyiz diyen bir muhalafet anlayışına sahip olan bir muhalefet partisi bu ülkeye bir şey veremez. Teröre destek verenlerle Kartal mitinglerine katılan ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'de milli güvenlik sorunu olarak Kemal Kılıçdaroğlu sorunu yaşanmaktadır. HDP eş başkanları cezaevindeler ama Kılıçdaroğlu HDP eş başkanı gibi siyaset yapmaktadır. Atatürk'ün kurduğu CHP sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi ve onların dublörlüğünü yapan bir parti haline gelmiştir" dedi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 20:08
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