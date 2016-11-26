Kalpleriniz şimdi rahat mı?

AİLESİ PERİŞAN
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak hakkında 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla dava açıldı. Yaşadığı travmanın ve büyük korkunun etkisinden kurtulamayan Y.K., o günden sonra evden çıkamadı. Psikolojik tedavi görmeye başladı. Davanın ilk duruşması öncesinde ise büyük stres yaşadı. Duruşma günü pedagog eşliğinde ifade vermesi beklenen Y.K., bunun neden olduğu stres ve tacizcisiyle karşılaşacak olmanın yarattığı korkuyu yaşamaya başladı. Strese minik kalbi dayanamayan Y.K., geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyen baba T.K., "Tacizden sonra kızım çok korktu. Kızım tacize uğradığını söylediğinde bize saldırdılar. Şimdi kızım hayatını kaybetti." dedi. Konu ile ilgili dava sürecini takip eden ailenin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, ise şunları söyledi: "Kesin ölüm sebebi detaylı otopsiden sonra belirlenecek. Aile perişan durumda şu anda. Ve böyle bir suçtan dolayı sanık elini kolunu sallaya sallaya serbest bir şekilde geziyor. Bir diğer duruşmaya kadar sanığın kaçıp kaçmayacağı da bilinmiyor. Küçük yaştaki bir çocuğun hayatı söndü. Ailesi de sanığın bunun bedelini ödemesini istiyor."
TWİTTER 'DA HALK İSYAN ETTİ
* İdam gelecekse bu sapıklar için gelsin.
* Nasıl bir insan 9 yaşında bir çocuk için cinsel arzular hissedebilir? İnsan mıdır o? Gerçekten aklım almıyor.
* Ah be güzelim. Bu dünya sana çok büyük kötülük etti. Hakkını helal etme sakın.
* Okurken tüylerim ürperdi. Allah ailesine sabır versin.
* Söz konusu tacizi gerçekleştiren şahsiyetsiz derhal gözaltına alınmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
* Ufacık, tertemiz bir kalbi durduran sapıklara lanet olsun
* 9 yaşındaki çocuktan ne istersin ya? Çocuk korku nöbetlerinden kalp krizi geçirip ölmüş.
* 9 yaşındaki küçük kız tacizcisiyle duruşmada karşılaşma stresine dayanamayıp kalp krizinden ölmüş tacizcisi tutuksuz yargılanıyormuş! Rezillik...
* 9 yaşındaki çocuğu tacizcisiyle yüzleştirmek ne demek? Ne demek yüzüne bakmaya zorlamak.
* Hiçbirimizin vicdanı rahat olmamalı...
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