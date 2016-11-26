İngiliz geline görümce kazığı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde erkek arkadaşı Özay Aksoy ile yaşayan İngiliz PaulineIrish Shone (48), sevgilisinin ailesi tarafından dolandırıldı. Kanser olduktan sonra doktorların sıcak bir ülkeye gitmesini tavsiye ettiği Shone, soluğu Aksoy'un yanında aldı. Burada hayvan yetiştiriciliği işine girdiğini söyleyen İngiliz kadın, "Erkek arkadaşımınağabeyi ve ablası tüm besihane,traktör ve otomobili üzerineyapmış. Dünyamı kararttılar" dedi. 600 bin liram gitti İngiliz gelin yaklaşık 600 bin lirasının gittiğini söylerken; sevgilisi Özay Aksoy da çok üzgün olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bendende para aldılar. Ailem tarafından dolandırıldığımız için çok üzgünüm. Hakkımızı yasal yollarla arayacağız. Pauline'ye çok mahçup oldum."
UYANIKKARDEŞLER
İngiliz Pauline Irish Shone'den aldıkları 600 bin lira ile besihane kuran abla D.K. ile ağabey Ö.A. (sağda), daha sonra "Her şey bizim üzerimize" diyerek malları sahiplendi. Uyanık kardeşler suçlamaları ise kabul etmedi.
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