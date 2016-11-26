Hücumbot göz doldurdu!

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) daha önce Katar ve Azerbaycan'da tanıttığı, yenilikçi yaklaşımla tasarlanan yüksek süratli hücumbot "FAC55", Pakistan'da da büyük ilgi gördü. Tamamen yerli tasarım hücumbotlar, savaş yeteneğiyle göz dolduruyor.

Pakistan'da düzenlenen, son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği 9. IDEAS Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na, 34 ülkeden 418 firma katıldı. Fuar, Pakistanlı üst düzey ziyaretçiler ve yabancı temsilcilerin ilgi odağı oldu.

Çok sayıda Türk firması da Pakistan ile iş birliğini artırmak ve yeni projeleri tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.

STM tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Hücumbot Projesi için tasarımı yapılan FAC55 (Fast Attack Craft) hücumbotu da Pakistan'da görücüye çıktı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Denizde İkmal Gemisi ve Denizaltı Modernizasyon Projeleri'ni yürüten ve Pakistan'da başarılı işlere imza atan STM, MİLGEM Korvetleri'nin yanı sıra yeni, tamamen milli, yüksek süratli FAC55 hücumbotuyla Pakistan Deniz Kuvvetlerinden büyük ilgi gördü.



DİĞER ÜLKELER İLGİYLE TAKİP EDİYOR

Korvet yeteneklerine sahip olan, yenilikçi tasarımıyla dünyadaki benzer tipte hücumbotlardan bir adım öne çıkan FAC55, özellikle üstün su üstü harbi kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

FAC55, harp zamanı etkin görev yapabilecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak gaz türbini tahrik sistemiyle donatılmış tek gövdeli savaş gemisi özellikleri taşıyor.

Denizde 55 knot üzerinde yüksek hıza ulaşan yeni tip hücumbotların deplasman ağırlığı ise 535 ton düzeyinde bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden tasarım çalışmaları ve yapılan testler sonucunda beklentilerin üzerinde performans gösteren FAC55, önümüzdeki dönemde Türk Deniz Kuvvetlerinin hücumbot projesi için aday olacak.

FAC55 hücumbotu, şimdiden başta Pakistan olmak üzere, diğer ülkeler tarafından ilgiyle takip ediliyor.