Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi ve Şii milislerin en şiddetli saldırıları düzenledikleri Halep kent merkezinde, yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veren onlarca fırından geriye sadece 3 tane kaldı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep ili, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda.

KENT MERKEZİNİN TÜRKİYE SINIRINA UZAKLIĞI 40 KİLOMETRE.

Savaştan önce yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı kentin merkezinde nüfusun çoğunluğu Arap. Nüfusun yaklaşık 400 bini Türkmen ve 200 bini Kürtlerden oluşuyordu.

İç savaştaki ilk çatışmalar 2011 sonlarına doğru başladı. Halep merkezi yaklaşık 1 yıl sonra savaşa dahil oldu. Muhalifler birkaç hafta içinde kent merkezinin doğusunu ele geçirdi.

2013 başından itibaren Halep kent merkezi, rejimin sivilleri ayırd etmeksizin en şiddetli bombardımanlar düzenlediği bölge haline geldi.

Rus hava kuvvetlerinin geçen yıl şiddetli taarruzlara başlamasıyla doğu Halep'teki insani kriz en kötü noktasına geldi.

Kent merkezinin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor.

Muhalifler ve doğu Halepliler için, rejimin şubat ayında Türkiye sınırıyla bağlantılarını kesmesi dönüm noktası oldu.

Doğu Halep'in Türkiye sınırıyla tek insani koridoru olarak geriye, Kastillo yolundan İdlib iline oradan Hatay'a çıkışı kaldı.

Ancak Esed rejimi ve İran destekli Şii milisler, Rus hava saldırılarından faydalanarak bu yolu da kapattı.

Muhalifler geçen ağustos ayında İdlib'e farklı bir yol açabildi. Ancak burayı da tutamadı.

45 KİLOMETREKAREDE YÜZBİNLER BOMBALANIYOR

Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre, halk 93 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor.

15 Kasım'dan bu yana rejim güçleri 508 sivili öldürürken, bin 871'ini de yaraladı.

Yine son 10 günde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri vurularak hizmet dışı bırakıldı.

Yaralılar harabeye dönmüş binaların bodrum katlarında tedavi ediliyor.

Yine birçok okul hasar aldı. Yıkılmayan okullarda eğitim durdu. Çocuklar küçük gruplar halinde evlerde eğitimine devam etmeye çalışıyor.

Halkın açlıkla mücadele ettiği bölgede, gıda yardımından sorumlu Kent Meclisi üyesi Muhammed Mesletiy'in AA'ya verdiği bilgiye göre, hizmet veren sadece 3 fırın kaldı.

Bu fırınlar da un sıkıntısı ve bombardıman nedeniyle bir gün arayla ve sadece gece yarısına kadar çalışabiliyor.

Rejim ise yüzbinlerin yaşadağı 45 kilometrekarelik alanı, son 10 gündür tüm gücüyle bombalıyor.

Halep merkezi tümüyle ele geçirmesi halinde rejim güçleri, muhaliflerin son kalesi İdlib'e yönelecek.

4,5 AYDIR YARDIM GİRMEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban ki-Mun, geçen ay yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Halep'in doğusuna hiçbir BM konvoyunun giremediğini söylemişti.

Rejim, BM'nin abluka bölgelerine ulaştırmak istediği yardımları onaylarken, Halep'in doğusunu bunun dışında bırakıyor.

Halep İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü ve çok sayıda aktivist, dün yaptıkları ortak açıklamayla, temel ihtiyaç ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanacağı, silahlardan arındırılmış bir insani yardım koridoru talep etmişti.