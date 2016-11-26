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'de 1 asker şehit oldu

'de PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu.

Hakkariden acı haber

'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Şemdinli ilçesi Derecik Gerdan Tepe Üs Bölgesi'ne taciz ateşinde bulunuldu.

Havan tacizi ve aydınlatma mayınının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 17:14
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