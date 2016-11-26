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Fırat Kalkanı'nda 'a ağır darbe

Türk jetleri 'a ölüm yağdırdı. kapsamında yapılan operasyonlarda 12 DEAŞ hedefi vuruldu.

Fırat Kalkanında DEAŞa ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü 'a ait 12 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 95. güne gelindi.

Harekatta, TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu, Anifah meskun mahallinde kontrolü sağladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedef, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

Suriye sınır hattında insansız hava araçlarıyla kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti sürdürüldü.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede ayrıca dün akşam yaşanan çatışmalar sırasında bir askerin şehit olduğu anımsatılarak, "Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 12:27
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