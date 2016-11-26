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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

'nda 1 asker şehit olurken 3 asker de yaralandı.

Fırat Kalkanında 1 asker şehit oldu

Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü 'a yönelik başlatılan harekat sırasında, Suriye'nin kuzeyinde askerlere yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Şehit ve yaralılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerlerden 2'si Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şehidin cenazesi ve yaralı diğer asker ise askeri helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı belirtildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 09:18
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