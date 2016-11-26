FETÖ’den yakalanan elemanına sus payı

15Temmuz darbe girişiminden sonra peş peşe düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan FETÖ'nün 'örgüt içi himmet sistemi' oluşturarak açığa alınan veya tutuklanan militanlarına maddi yardım yaptığı, böylece çözülmeyi engellenmeye çalıştığı belirlendi. 15 Temmuz'un ardından 76 bine yakın şüpheli hakkında işlem yapılırken, 36 bin 951'i tutuklandı. 55 bine yakın kişi memuriyetten ihraç edilirken, 3 bin 328 kişinin ise gözaltı işlemleri sürüyor. Örgütün üst düzey elebaşılarının yurtdışında lüks ve rahat içinde hayatlarına devam etmesi, Türkiye'de kalan militanlar arasında rahatsızlık yarattı. FETÖ, Türkiye'deki militanlarının itirafçı olmasının önüne geçmek için yurtdışından kuryelerle ve yabancı şirketler aracılığıyla para getirerek üyelerine vermek istedi. Ancak devletin terörün finansmanına karşı kararlı duruşu FETÖ'nün önünü kesti. Bunun üzerine örgütün WhatsApp grupları üzerinden haberleşerek 'örgüt içi himmet sistemi' kurduğu belirlendi. Gayrimenkul sahibi FETÖ militanlarının bazı dairelerini diğer üyelere tahsis ettikleri belirlendi.
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