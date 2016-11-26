“FETÖ sinsi bir gladyo örgütü”

Ankara'dakiFETÖ'nün yasadışı VIP dinleme davasında bazı müştekiler İstanbul'daki mahkemeden talimatla ifade verdi. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün aralarında bulunduğu 145 kişi, birçok siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve işadamını usulsüz dinledikleri iddiasıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Davanın mağdur ve müştekileri arasında bulunan Hasan Özdemir ile birlikte eski emniyet müdürü Sedat Demir, eski polis memuru Hüseyin Baltacı, eski milletvekili danışmanı Neslihan Eryılmaz ve eski AB Daimi Temsilcisi ve emekli büyükelçi Cem Duna'ın ifadeleri, Ankara'daki mahkemenin talimatıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alındı. Özdemir, yasadışı dinlemelerin FETÖ'nünü işi olduğunu söyledi. Demir de "Gladyo örgütü olan sinsi bir örgütle karşı karşıyayız" dedi.
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