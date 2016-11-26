Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan tanıklar, kaymakamlık sınavı sorularının örgüte ait evlerde toplanan kaymakam adaylarına dağıtıldığını anlattı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, F olduğu iddia edilen "Suat" kod adlı T.A'nın Ankara'da gözaltına alınmasının ardından önemli bilgilere ulaşıldı.

Aralarında merkez valisi, müfettiş ve kaymakamların da olduğu 43 şüpheli hakkında işlem yapılan soruşturmada ifadelerine başvurulan tanıklar, FETÖ'ye yakın kaymakam adaylarının sınavlara nasıl hazırlık yaptığını gözler önüne serdi.

Sınavı kazanan şüphelilerden "Suat" kod adlı T.A'nın örgüt sorumlularından olduğu saptanan soruşturmada, T.A'nın her ay örgüt üyelerinin maaşlarından belli oranda himmet parası topladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar, ifadelerinde, kaymakamlık sınavına hazırlanan ve belirli bir süre örgüt evlerinde kalan adaylara sınav öncesinde çalınan soruların dağıtıldığını kaydetti.

Evlerde mülakat öncesi prova yapan kaymakam adaylarına sınavda başarılı olmaları için her türlü desteğin sağlandığını vurgulayan tanıklar, "Sınav soruları çalınarak adaylara verilirdi ve sınavı kazanan kaymakam adaylarından evlilik durumlarına göre himmet parası toplanırdı." ifadelerini kullandı.

Tanıklar, himmeti ödemekte zorlananların çeşitli yollara başvurduğuna işaret ederek, evli olanların maaşının yüzde 10'unun, bekarların ise yüzde 15'inin himmet olarak toplandığını, himmet parasını ödemekte zorlanan bazı kaymakamların bankadan kredi çektiğini itiraf etti.

FETÖ'DEN AYRILMAK İSTEYENLER TEHDİT EDİLMİŞ

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonrası örgütten ayrılmak isteyen bazı kaymakamlar olduğunu anlatan tanıklar, FETÖ'nün üst düzey sorumlularının, "Bizden ayrılırsan Paralel Devlet Yapılanması'ndan olduğunu ortaya çıkarırız." diyerek kaymakamları tehdit ettiğini belirtti.