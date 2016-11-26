Evlatlara son görev

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde hava saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat, Üsteğmen Zafer Er ve Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan dün son yolculuklarına uğurlandı. Ankara'da toprağa verilen Şehit Zafer Er için düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı HulusiAkar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehidin kardeşi Astsubay Murat Er'i Akar Paşa, baba Mustafa Er'i Başbakan Yıldırım ve güçlükle ayakta durabilen anne Hatice Er'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Erdal Bolat ise memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Döne Bolat, oğlunun cenaze aracını görünce "Gelinarabası gibi süslemişler arabanı oğlum" dedi. Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Melih Özcan da memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.
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