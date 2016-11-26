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Evlatlara son görev

Türkiye dün üç evladını son yolculuklarına uğurladı. Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen , ve ’ın cenazelerine on binlerce vatandaş katıldı

Evlatlara son görev
Suriye'nin kentine bağlı El-Bab bölgesinde hava saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat, Üsteğmen Zafer Er ve Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan dün son yolculuklarına uğurlandı. Ankara'da toprağa verilen Şehit için düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehidin kardeşi Astsubay Murat Er'i Akar Paşa, baba Mustafa Er'i Başbakan Yıldırım ve güçlükle ayakta durabilen anne Hatice Er'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit ise memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Döne Bolat, oğlunun cenaze aracını görünce "Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum" dedi. Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki da memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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