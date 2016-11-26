Esi kuma getirdi babası bıçakladı

Diyarbakırlı 32 yaşındaki F.K. için zor günler 12 yıl önce başladı. Evlendikten sonra şiddet gören F.K., bu yüzden 4 aylık bebeğini düşürdü. Bir süre sonra ikinci çocuğunu doğuran F.K., bir gün oğlunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede refakatçi olarak kaldı. Oğlunun taburcu olmasının ardından evine giden genç kadın 'kuması'yla karşılaştı. Genç kadın iki çocuğunu da alıp babasının evine gitti. Olanı biteni ailesine anlatan F.K., eşinden boşanmaya karar verdi. Ancak orada da huzur bulamayan F.K., babasından da dayak yedi. Ailesi çocuklarını yurda vermesini isteyince daha fazla dayanamadı ve başka bir eve taşınmak zorunda kaldı. F.K., çalışıp çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için gecesini gündüzüne kattı.



KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Geçtiğimiz ay, babası tarafından iki yerinden bıçaklanan talihsiz kadın ameliyat oldu. İlaçlarını alacak parası bile olmayan F.K., iki çocuğu ile tek gözlü bir evde yaşam savaşı verdiğini söyledi. F.K. "Eşim kızarmış yağ döktü üzerime, hala izlerini taşıyorum. Ondan kurtuldum bu kez babam bıçakladı. Çok zor durumdayım. Evimde hiçbir eşyam yok, ayda 400 lira nafaka alıyorum, temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. O da bize yetmiyor" dedi.



