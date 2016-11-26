Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuşma yaparak Türkiye'yi cehenneme benzeten Can Dündar'a seslenerek"Türkiye'yi açıkhava gazeteci hapishanesine benzetiyor. Peki sen nasıl kaçıp gittin?" diye sordu.

Erdoğan'ın, terörist ve köşe yazarı müsveddesi dediği sözde gazeteci Can Dündar hakkında yaptığı o açıklamalar;

KÖŞE YAZARI MÜSVEDDESİ

"Bir tane terörist köşe yazarı. Köşe yazarı müsvettesi. 5 yıl 10 aya mahkum oluyor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıyor. Almanya'ya kaçıyor. Alman Cumhurbaşkanı ağırlıyor. Ne menem iştir. İngiltere'de yaptığı konuşmada Türkiye'yi açıkhava gazeteci hapishanesine benzetiyor. Peki sen nasıl kaçıp gittin?

HADİ KALSAYDIN YA NİYE KAÇTIN?

Seni hukuk hapishaneye koymuyor, serbest bırakıyor sen de kaçıp gidiyorsun. Hadi kalsaydın ya niye kaçtın? Karakter meselesi bu. Dikdatör adı başlığını attı, sen kaçıp gidebilir misin ya?

BATI KOYNUNDA BUNLARI BESLİYOR

Sen dikdatör olsaydı hangi zindanlarda olacaktın? Batı koynunda bunları besliyor. Bunlara yaptırdıkları konuşmalarla Türkiye değişmez, daha da güçlenecek Allah'ın izniyle."