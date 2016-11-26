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Erdoğan-Putin arasında ikinci görüşme

ve 26 saat içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Erdoğan ve Putinden 26 saat içinde ikinci görüşme
ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasında Suriye'deki son gelişmeler ve Halep'teki insani drama çözüm bulmaya yönelik çabalar hakkında bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Görüşmede Fırat Kalkanı Harekatı'nın genişleyerek sürmesi için mutabık kalındı.

İki lider, dün de Suriye ile bölgesel konuların da ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 22:22
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