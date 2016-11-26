Erdoğan-Putin arasında ikinci görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasında Suriye'deki son gelişmeler ve Halep'teki insani drama çözüm bulmaya yönelik çabalar hakkında bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Görüşmede Fırat Kalkanı Harekatı'nın genişleyerek sürmesi için mutabık kalındı.
İki lider, dün de Suriye ile bölgesel konuların da ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştı.
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