Emine Erdoğan, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Sedat Bulut'un ailesini merkez Yeni Mahalle'deki evinde ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.









Erdoğan, daha sonra merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde maden faciasında yaşamını yitiren Reşit Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde, dualar okundu, ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgi alındı.



Bu arada, Yeni Mahalle'de, Bulut'un ailesini ziyaret sırasında, yol kenarında bekleyen vatandaşlar Emine Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında alkışlarken, bazı vatandaşların da balkonlarına Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini astığı görüldü.









Erdoğan'a ziyaretlerinde, kızı Esra Albayrak'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz da eşlik etti.











ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Emine Erdoğan, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyüne gelerek facianın yaşandığı özel maden ocağında toprak altında kalan işçileri arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada bilgi aldı.





AFAD Kriz Merkezinde, AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden ve diğer yetkililerden brifing alan Emine Erdoğan, enkaz altında kalan işçilerin yakınlarının bulunduğu çadıra giderek bir süre görüştü.