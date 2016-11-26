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'da şüphesi

Suriye’nin bölgesinde terör örgütü tarafından kimyasal kullanıldığı iddia edilen saldırıda yaralananlardan bazıları ’e getirildi.

El Babda kimyasal saldırı şüphesi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin bölgesinde, terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Kimyasal kullanıldığı iddia edilen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Yaralı Suriyelilerin bir bölümü, sınır hattına getirilerek Elbeyli İlçesi'nden özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla 'e getirildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde de AFAD ekipleri tarafından KBRN kontrolünden geçirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 22:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ismail ismail

deaşı bırak kimyasalı atom kurtaramaz Allahın yardımı müslümanlaradır elhamdürillah..deaş gibi uyguruk onun bunun kurdugu müslüman görünümlü kafirlere deyil

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.11.2016 00:12
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