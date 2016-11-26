Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Kimyasal kullanıldığı iddia edilen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Yaralı Suriyelilerin bir bölümü, sınır hattına getirilerek Elbeyli İlçesi'nden özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis'e getirildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde de AFAD ekipleri tarafından KBRN kontrolünden geçirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.



