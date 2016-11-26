"İran'daki Hafthan tren istasyonunda dün iki trenin çarpışması sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kadar kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz"
Dışişleri'nden İran'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün meydana gelen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili, İran halkı ve hükümeti için baş sağlığı mesajı yayımladı.
"İran'daki Hafthan tren istasyonunda dün iki trenin çarpışması sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kadar kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz"
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , İran
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