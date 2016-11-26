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Dışişleri'nden 'a taziye mesajı

, 'da dün meydana gelen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili, İran halkı ve hükümeti için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Dışişlerinden İrana taziye mesajı
'ndan 'daki tren kazasıyla ilgili yapılan açıklama, şöyle:

"İran'daki Hafthan tren istasyonunda dün iki trenin çarpışması sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kadar kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz"
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 19:46
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