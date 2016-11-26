Dişi şiddet!

Bu kez Diyarbakır'dan erkeğe şiddet haberi geldi. Mehmet Barış Akbaba, 2 gün önce eşi G.A. ile kayınbiraderleri M.R.T. ve M.V.T. tarafından silah zoruyla evinde rehin alındığını söyledi. Saatlerce şiddetgördüğünü ileri sürenAkbaba, "Eşim on dakikadabir gelip bana vuruyordu. Arkadaşlarımı arayıp, '600 bin TL getirmezseniz Mehmet ölecek' dedi. Çektikleri fotoğraflarımı ortaklarıma göndermekle tehdit ettiler. En son 100 bin TL istediler. Tam kabul etmek üzereyken polis baskın yaptı" diye konuştu.
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