Yol Durumu
  1. Dolar!
  2. Şehit ailesine mezarlık ayıbı

Dişi şiddet!

Dişi şiddet!
Bu kez Diyarbakır'dan erkeğe şiddet haberi geldi. Mehmet Barış Akbaba, 2 gün önce eşi G.A. ile kayınbiraderleri M.R.T. ve M.V.T. tarafından silah zoruyla evinde rehin alındığını söyledi. Saatlerce şiddet gördüğünü ileri süren Akbaba, "Eşim on dakikada bir gelip bana vuruyordu. Arkadaşlarımı arayıp, '600 bin TL getirmezseniz Mehmet ölecek' dedi. Çektikleri fotoğraflarımı ortaklarıma göndermekle tehdit ettiler. En son 100 bin TL istediler. Tam kabul etmek üzereyken polis baskın yaptı" diye konuştu.
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar