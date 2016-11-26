Dişi şiddet!

Bu kez Diyarbakır'dan erkeğe şiddet haberi geldi. Mehmet Barış Akbaba, 2 gün önce eşi G.A. ile kayınbiraderleri M.R.T. ve M.V.T. tarafından silah zoruyla evinde rehin alındığını söyledi. Saatlerce şiddet gördüğünü ileri süren Akbaba, "Eşim on dakikada bir gelip bana vuruyordu. Arkadaşlarımı arayıp, '600 bin TL getirmezseniz Mehmet ölecek' dedi. Çektikleri fotoğraflarımı ortaklarıma göndermekle tehdit ettiler. En son 100 bin TL istediler. Tam kabul etmek üzereyken polis baskın yaptı" diye konuştu.