Cumhurbaşkanı Erdoğan Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Tarabya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Tarabya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
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