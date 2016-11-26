AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil için kentte düzenlenecek cenaze töreni öncesinde, içinde "Katil PKK, işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl" cümlesinin bulunduğu mesajı gönderdiği iddia edilen CHP İl Başkanı Sinan Özkar ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ünlü, CHP İl Başkanı Özkar'ın gönderdiği kısa mesaj ile şehidin cenazesinde partilileri eylem yapmaya davet etmesini doğru bulmadıklarını söyledi.



CHP İl Başkanı Özkar ve halkı kışkırtmaya yönelik mesajı gönderen ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"İl Başkanlığımız ve benim adıma avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak, suç duyurusunda bulunduk. Şehidimizin cenazesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve suç işlemeye teşvik edici ortamı hazırlayanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz hassas bir dönemden geçiyor.

Böyle bir ortamda halkı suç işlemeye teşvik etmek ve halkın bir bölümünü kışkırtmak doğru bir davranış değildir."

CHP'Lİ BAŞKAN PROVOKASYON ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

CHP'li İl Başkanı Özkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları cenaze törenine gelip, "Katil PKK işbirlikçisi AKP" sloganı atmaya davet etmişti. Özkar'ın provokasyon çağrısı büyük tepki çekti.



