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Can düşmanı

Kendini gazeteci sandı! Ancak Cumhuriyet’i ve ’nın basın bülteni gibi kullandı. Sonra Almanya’ya kaçtı. Dün de Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yaptı. Kendi vatanını tüm dünyaya “Cehennem” olarak tanıttı. Bu hainliği büyük tepki topladı...

Can düşmanı
Can Dündar, vatanını sattı! Türk milletine ihanette sınır tanımadı. Kendini gazeteci sanan Dündar, önce Cumhuriyet'e atandı. Gazetenin ekseni kaydı! 'ın Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturmasının ardından değişim başladı! Gazete, ve 'yı meşru gösteren yayınlar yaptı. FETÖ'nün MİT kumpasını, manşete taşıdı. Örgütün hakim ve savcılarıyla bir araya gelen Can Dündar, FETÖ'cülerin açıklamalarına geniş yer ayırdı. PKK'lı teröristler de 'çevreci gençler' diye tanıtıldı! Savcılık ise FETÖ ve PKK propagandasına çanak tutan gazete hakkında soruşturma başlattı. Dündar, Almanya'ya kaçarken, Cumhuriyet gazetesine "terör baskını" yapıldı. 14 kişi tutuklandı. Ancak Türkiye'de ahkam kesen Dündar, Almanya'daki ininde saklandı. Hatta Almanya'dan geçici pasaport aldı. Fransa'da da fahri hemşehrilik, İsveç'te ise basın özgürlüğü ödülünü aldı. Ardından ABD'de sahneye çıktı. Önceki gün de Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Yıllarca ekmeğini yediği ülkesini sattı. Dündar'ın yanında Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms ile AP İnsan Hakları Alt Koesi Başkanı Hollandalı Parlamenter Marietje Schaake da vardı.

HAPİS BENZETMESİ
Dündar, mikrofonu eline aldı. AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuşma yaptı. Türkiye için skandal cümleler kullandı. Türkiye'nin dünyadaki en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu anlattı. Ancak 15 Temmuz ihanet gecesinden kısa bir süre önce firar ederek Almanya'ya sığındığını hatırlamadı. Ardından da skandal bir benzetmeye de imza atarak Türkiye için 'Cehennem' ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nun vekilleri ise Dündar'ın ihanet kokan bu sözlerini dakikalarca alkışladı. Ortaya çıkan manzara Avrupa Parlamentosu ile Can Dündar arasındaki kirli anlaşmayı kanıtladı.

KANKALAR SAHNEDE
Türkiye düşmanı olan Kati Piri, AP'deki konuşmada Can Dündar'ı yalnız bırakmadı! Hatta ona övgüler yağdırdı. Ardından "Biz kendisiyle mektup arkadaşıyız" açıklamasını yaptı. Rebecca Harms ile Marietje Schaake da Dündar lobisine destek vermekten geri kalmadı. Bu arada Can Dündar'ın, Türkiye'de hakkında vatana ihanet suçundan yakalama kararı var. Almanya, Dündar'a yaptığı işler sonunda Alman pasaportu verdi. Son olarak ABD bayraklı battaniyeye sarılarak poz veren kaçak Can Dündar'ın kime hizmet ettiği de ayan beyan ortaya çıkmış oldu.



Hollandalı parlamenter Marietje Schaak, PKK'nın terör listesinden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.

TERÖRİST DOSTU KATİ PİRİ
AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, hem PKK'ya hem FETÖ'ye sahip çıkmıştı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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