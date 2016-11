Can düşmanı

Dündar, vatanını sattı! Türk milletine ihanette sınır tanımadı. Kendini gazeteci sanan Dündar, önce Cumhuriyet'e atandı. Gazetenin ekseni kaydı! Can Dündar 'ın Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturmasının ardından değişim başladı! Gazete, FETÖ ve PKK 'yı meşru gösteren yayınlar yaptı.Örgütün hakim ve savcılarıyla bir araya gelen Can Dündar, FETÖ'cülerin açıklamalarına geniş yer ayırdı. PKK'lı teröristler dediye tanıtıldı! Savcılık ise FETÖ ve PKK propagandasına çanak tutan gazete hakkında soruşturma başlattı. Dündar, Almanya'ya kaçarken, Cumhuriyet gazetesineyapıldı. 14 kişi tutuklandı. Ancak Türkiye'de ahkam kesen. Hatta Almanya'dan geçici pasaport aldı. Fransa'da da fahri hemşehrilik, İsveç'te ise basın özgürlüğü ödülünü aldı. Ardından ABD'de sahneye çıktı. Önceki gün de Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı.. Dündar'ın yanında Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms ile AP İnsan Hakları Alt Ko mit esi Başkanı Hollandalı Parlamenter Marietje Schaake da vardı.Dündar, mikrofonu eline aldı. AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuşma yaptı.olduğunu anlattı. Ancak 15 Temmuz ihanet gecesinden kısa bir süre önce firar ederek Almanya'ya sığındığını hatırlamadı. Ardından da skandal bir benzetmeye de imza atarak Türkiye içinifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nun vekilleri ise Dündar'ın ihanet kokan bu sözlerini dakikalarca alkışladı. Ortaya çıkan manzara Avrupa Parlamentosu ile Can Dündar arasındaki kirli anlaşmayı kanıtladı.Türkiye düşmanı olan Kati Piri, AP'deki konuşmada Can Dündar'ı yalnız bırakmadı! Hatta ona övgüler yağdırdı. Ardından "Biz kendisiyle mektup arkadaşıyız" açıklamasını yaptı. Rebecca Harms ile Marietje Schaake da Dündar lobisine destek vermekten geri kalmadı. Bu arada Can Dündar'ın, Türkiye'de hakkında vatana ihanet suçundan yakalama kararı var. Almanya, Dündar'a yaptığı işler sonunda Alman pasaportu verdi. Son olarak ABD bayraklı battaniyeye sarılarak poz veren kaçak Can Dündar'ın kime hizmet ettiği de ayan beyan ortaya çıkmış oldu.Hollandalı parlamenter Marietje Schaak, PKK'nın terör listesinden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, hem PKK'ya hem FETÖ'ye sahip çıkmıştı.