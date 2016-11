Can Dündar’a karşı cesur yazı

Batı basınında MİT TIR'ları sanığı eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili "eleştirel" bir yazı yayımlandı. Gazeteci Emir Ekşioğlu , ünlü internet haber ve yorum sitesi Huffington Post 'ta, "Katkıda Bulunanlar" sayfasında Can Dündar'ı eleştiren bir yazı kaleme aldı. Yazısında "Ülkesine zarar vermeye çalışan güçler için çalışan bir kişinin 'Basın Özgürlüğü' ödülü alması komik değil mi?" diye soran Ekşioğlu, Can ile ilgili bir karikatüre de yer verdi. Dündar'ın ikiyüzlü Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi bir cehennem olarak tanımladığını hatırlatan Ekşioğlu, "Türkiye'nin cehennemle hiçbir ilgisi yok ama gerçekten de şeytan Can Dündar'sın!" dedi. Dündar'ın adliyede kendisine saldırıyı Avrupa ülkelerine sığınmada bir araç olarak kullandığını, bu olayın önceden planlanan bir kurgu olabileceğini iddia eden Ekşioğlu, şu iddialarda bulundu:* Dündar uluslararası alanda yalanlar kusarak Türkiye'yi cezalandırmak ve şeytan olarak göstermeyi hedefleyen bir kukladan başka birşey değildir. Almanya onu mümkün olduğunca çabuk Türkiye'ye sınırdışı etmeli.* Dündar kendi ülkesinde kendi kişisel çıkarları için bir kaos çıkarmaktan utanmayan bir kişidir, yaptığı gazetecilik ihanetten başka bir şey değildir.* Kendisi aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdiği Cumhuriyet gazetesini, PKK ve FETÖ'nün bir basın organına dönüştürmesinden dolayı gözden düşmüş bir kişidir.* (ABD seçilmiş başkanı Donald Trump'a, Can Dündar gibi muhalif olduğunu kanıtlayan oyuncu Robert de Niro'nun "Trump'u yumruklayacağım" sözlerine nazire yaparak) Eğer onu bir gün yakalarsam, sert bir yumruk çakacağım. Ancak sanırım bunu yapmak için Almanya'ya gideceğim, çünkü o Türkiye'ye geri dönemeyecek.