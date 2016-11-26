Başbakan: Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sağlık Fuarı kapanış programında konuştu.Başbakan Yıldırım, "Sağlıktaki dönüşümü öyle sıradan bir iş olarak görmeyelim. Vatandaşlarım şunu bilsin ki Türkiye'de AK Parti birçok hizmete imza attı 14 yılda. Ama bu hizmetlerden iki tanesi hep zirvede oldu; biri sağlık, biri ulaşım." dedi.

"BAHANEMİZ YOK"

Yıldırım, "Artık istediğiniz ürünü Türkiye'de yapmak için önünüzde hiçbir mazeret kalmadı. İlk hedefimiz millileştirme ve yerlileştirme olmalı. Sürekli bizi birtakım finansal manipülasyonlarla zora düşürmeye çalışanlara vereceğimiz en güzel cevap kendi kaynaklarımızı, kendi alın terimizi ve genç insan gücümüzü en iyi şekilde devreye sokmaktır. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, bundan sonrası genç yatırımcılara kalıyor." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Sağlıkta yerli üretim, millileştirme çok önemli. Bugün bununla ilgili yapılabilecek her türlü girişim için hükümetimiz gerekli tedbirleri almıştır, altyapıyı hazırlamıştır. Bahanemiz yok. Biz her şeyi yapabiliriz. Gelişmiş ülkelerdeki ne varsa daha iyisini bu ülke insanı rahatlıkla yapar. Bunu daha önce gösterdi. Şimdi yavaş yavaş 'Türkiye'ye filanca işin ambargosunu mu koysak, filanca kısıtlamaları mı yapsak' gibi modası geçmiş bazı laflar duymaya başlıyoruz. Buradan açıkça söylüyorum; bu milleti kısıtlamalarla, yasaklamalarla terbiye edeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ülke istiklali için, halkının refah ve geleceği için asla ve asla değerlerinden taviz vermez." ifadelerini kullandı.

'KENDİ KENDİLERİNE GELİN GÜVEY OLUYORLAR'

Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamayla ilgili şunları söyledi:

"İki gün önce Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri toplandılar, Türkiye'yle müzakerelerin durdurulmasına karar verdiler. Bu kararın bizim için hiç kıymeti harbiyesi yoktur. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. İstedikleri kadar karar alsınlar. Aziz milletimiz ne karar alırsa ona boynumuz kıldan incedir, onun dışındaki kararların bizim için hiç ama hiç önemi yoktur."

Başbakan Yıldırım, "53 senedir bu yollarda yürüyoruz. Ne için yürüyoruz? Daha güzel bir dünya için, daha güvenli bir Avrupa için. Bütün bu gayretler ortadayken kalkıp Türkiye'ye ayar vermeye çalışmak, en hafifinden vizyonsuzluktur. Ben öyle ümit ediyorum ki bu karar (AP'nin kararı) Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde hiçbir şekilde dikkate alınmayacak ve yarım asrı geçen Avrupa Birliği-Türkiye yolculuğunun zarar görmesine rıza göstermeyecek Avrupa'da vizyon sahibi hala liderler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN AB'YE GÜVEN DUYGUSU ZEDELENMİŞTİR'

Başbakan Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun kararıyla ilgili, "Milletimizin AB'ye zaten azalmakta olan güven duygusunu daha da zedelemiştir. Birlik, bu kararını siyasi basiretten, iyi niyetten uzak bir şekilde almıştır. Öncelikle AB, Türkiye ile mi yoksa Avrupa'da kol gezen terör örgütleriyle mi iş birliği içinde olacak, bunun kararını vermelidir. Türk milleti bunu beklemektedir." dedi.

'İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİ ÜLKE TÜRKİYE'DİR'

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki Suriye ve Irak'ta yaşanan insanlık trajedisinden memleketlerini, yurtlarını, canlarını kurtarmak için terk eden milyonlarca vatandaşa, mülteciye kucak açan ülke, onları bağrına basan ülke Türkiye'dir. Türkiye bu mültecilere sahip çıkmazsa o zaman Avrupa'nın halini siz bir görün bakalım. Macaristan'a, Avusturya'ya 3-5 tane mülteci gitti, milletin gözü önünde tekmelediniz, yerden yere vurdunuz. İnsanlık Türkiye'de, insanlığın ölmediği ülke Türkiye'dir."

'HEMEN TEDBİRLERİ ALDIK'

Ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili Başbakan Yıldırım, "Bir dalgalanma yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu sadece Türkiye'ye mahsus ve kalıcı bir dalgalanma olarak görmek büyük hatadır. Bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. Temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. 'Dünyada bu dalgalanma var, Türkiye'de de var' diye bir şey yapmayacak değiliz. Piyasaların, yatırımcılarımızın, iş adamlarımızın ufak da olsa tedirginliklerini gidermek bizim görevimiz. Hemen tedbirleri aldık." dedi.

'ERKEN MEÇİM YOK'

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız hiç endişeye kapılmasın, Türkiye'de ekonomi ile ilgili bu dalgalanma bütün dünyada var olan bir durumdur ve geçici bir durumdur. İnşallah 2017'den itibaren yatırımlara, üretime, istihdama daha fazla kaynak ayıracağız. Olağanüstü halin şartları da ortadan kalkmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sınırlı değişikliğimizi de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim meçim yok. 2019'a kadar vatandaş seçimini yaptı. Biz de vatandaşımızın hizmetinde olmaya gece-gündüz devam edeceğiz." diye konuştu.