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Başbakan Yıldırım'dan açıklaması

, "Seçim meçim yok. 2019'a kadar vatandaş seçimini yaptı." dedi.

Başbakan Yıldırımdan erken seçim açıklaması
İstanbul Sağlık Fuarı kapanış programında konuşan Binali Yıldırım in yapılmayacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

'ERKEN MEÇİM YOK'
Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız hiç endişeye kapılmasın, Türkiye'de ekonomi ile ilgili bu dalgalanma bütün dünyada var olan bir durumdur ve geçici bir durumdur. İnşallah 2017'den itibaren yatırımlara, üretime, istihdama daha fazla kaynak ayıracağız. Olağanüstü halin şartları da ortadan kalkmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sınırlı değişikliğimizi de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim meçim yok. 2019'a kadar vatandaş seçimini yaptı. Biz de vatandaşımızın hizmetinde olmaya gece-gündüz devam edeceğiz." diye konuştu..
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 14:48
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