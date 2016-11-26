Ayrılmak isteyenler için kademeli ceza

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede örgütün dağılmayı önlemek ve ayrılmaların önüne geçmek için kullandığı cezalara yer verildi. 229 sayfalık iddianameye göre örgüt, dağılmayı önlemek, ayrılmaların önüne geçmek için ayrılmaya niyetlendiğini sezdiği üye ya da mensuplarına 'tazir', 'şefkat tokadı', 'zecr tokadı' ve 'tard' olmak üzere niteliği itibarıyla hafiften ağıra doğru sıralanan cezalar veriyor. 'Tazir' örgütten ayrılacak kişinin herkesin içinde küçük düşürülerek uyarılması, 'Şefkat tokadı' örgütten ayrılmak isteyene başına ilahi olarak kötü şeyler geleceğine şartlandırılması, Zecr tokadı kişinin örgütün sağladığı tüm imkanlardan geçici olarak mahrum bırakılması, 'Tard' ise örgütten ayrılmakta ısrarcı olan kişinin hain ilan edilerek örgütün iç yapısını bildiği için öldürülmesi dahil etkisiz hale getirilmesiyle uygulanıyordu
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