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k isteyenler için kademeli

Ayrılmak isteyenler için kademeli ceza
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede örgütün dağılmayı önlemek ve ların önüne geçmek için kullandığı lara yer verildi. 229 sayfalık iddianameye göre örgüt, dağılmayı önlemek, ayrılmaların önüne geçmek için ayrılmaya niyetlendiğini sezdiği üye ya da mensuplarına 'tazir', 'şefkat tokadı', 'zecr tokadı' ve 'tard' olmak üzere niteliği itibarıyla hafiften ağıra doğru sıralanan cezalar veriyor. 'Tazir' örgütten ayrılacak kişinin herkesin içinde küçük düşürülerek uyarılması, 'Şefkat tokadı' örgütten ayrılmak isteyene başına ilahi olarak kötü şeyler geleceğine şartlandırılması, Zecr tokadı kişinin örgütün sağladığı tüm imkanlardan geçici olarak mahrum bırakılması, 'Tard' ise örgütten ayrılmakta ısrarcı olan kişinin hain ilan edilerek örgütün iç yapısını bildiği için öldürülmesi dahil etkisiz hale getirilmesiyle uygulanıyordu
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 01:45
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