24 Ekim'de Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek üzereyken bir arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından fark edilip yakalanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Gaziantep H Tipi Cezaevine konulmasının ardından zanlıyla ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı.

Tutuklu yargılanan Prakash'ın, 2012 yılında din değiştirerek Avusturalya'dan ayrılıp yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve terör örgütüne katıldığı öğrenildi. Örgüte katıldığı tarihten bu yana özellikle Avrupa ülkelerinden örgüte eleman kazandırma konusundaki başarısı sayesinde örgütün takdirini topladığı belirtilen Prakash'a, daha sonra propaganda videolarında da yer verildiği belirtildi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRIYORDU

Örgüte eleman kazandırmak için hazırlanan videolarda görüldüğü ve özellikle Avrupa'daki insanların örgüte kazandırılması yönünde kullanıldığı tespit edilen Prakash'ın, son dönemlerde de örgütün üst düzey yöneticilerinden birisi haline geldiği raporlarda yer buldu.

AVUSTRALYA'DA EN ÇOK ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütündeki etkinliği nedeniyle ülkesi Avustralya'da "en çok aranan teröristler listesi"nde kendisine yer bulan Prakash'ın, ABD'nin de ölüm listesindeki terör örgütü mensuplarından birisi haline geldiği kaydedildi.

Suriye'de bulunduğu süre içerisinde "Ebu Talha" ve "Ebu Halid" gibi takma isimler kullandığı ifade edilen 26 yaşındaki teröristin, daha önce Musul'da düzenlenen hava harekatları sırasında öldürüldüğü yönünde Avustralya basınında da haberlerin çıktığı ifade edildi.