"Avrupa'da insan hakları konusunda çok ciddi sıkıntılar var"

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Kudret Bülbül, Avrupa'da ciddi bir krizle karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, "Göçmenlere karşı, Türklere karşı, Müslümanlara karşı ciddi anlamda bir tepkisellik gelişiyor." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki Radisson Blu Hotel'de Türk STK temsilcileri ile bir araya gelen Bülbül, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa'da son yıllarda artan yabancı düşmanlığını eleştiren Bülbül, "Avrupa'da ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Göçmenlere karşı, Türklere karşı, Müslümanlara karşı ciddi anlamda bir tepkisellik gelişiyor. Bunun örneklerini pek çok alanda gözlemleyebilmek mümkün. Türkiye'de bunlardan bir tanesi olmuş olsa herhalde dünya çapında tepki verilir. Türkiye'de Allah korusun bir sinagoga saldırı yapılsa biz de dahil tüm dünya ciddi şekilde tepki gösterir ama Avrupa'da bu tür olaylar adeta sıradanlaştı. Mabedlere, camilere, kutsal mekanlara hemen hemen her gün bir saldırı yapılıyor ve bu olaylar adeta vaka-i adiyeden görülmeye başlandı." şeklinde konuştu.

Avrupa'da giderek artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, faşizm, neo-nazizm'e dikkati çeken Bülbül, "Ülkeler de artan bu ırkçılığa karşı, yükselen göçmen karşıtlığına karşı daha fazla taviz vererek bu sorunları aşabileceklerini düşünüyorlar. Bu hiçbir şekilde doğru bir politika değil. Belki bu noktada önceklikle teslim etmemiz gereken şey, bu krizin Türklerden, göçmenlerden ve İslamdan kaynaklanmadığı, bunun esas itibarıyla Avrupa'nın bir krizi olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Bu Avrupa'nın kendi krizidir, geleceğe dair bir yön arayışıdır, gittikçe içe kapanan, daralan, korkularına teslim olan bir Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı bir sorundur." ifadelerini kullandı.

Bu sorunların bugün Türkler, Müslümanlar ve göçmenler üzerinden yansıtıldığını ancak sorunun çok daha derin olduğunu vurgulayan Kudret Bülbül, eğer bu gidişata bir önlem alınmazsa Avrupa'nın geleceği açısından daha karamsar bir tablo ile karşı karşı olunacağı uyarısında bulundu.

"AVRUPA'NIN KARNESİ ÇOK DAHA KARANLIK"

Avrupa Parlamentosunun, AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin geçici olarak dondurulmasına yönelik teklifini de eleştiren Bülbül, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ihlalleri konusunda Avrupa'daki son yıllardaki gelişmeleri masaya koysak, Avrupa'nın karnesinin çok daha karanlık olduğunu, çok daha sıkıntılı bir Avrupa ile karşı karşıya olduğumuzu çok rahat söyleyebiliriz. Farklı yaşam biçimlerine karşı gösterilen tepkiler, yaşam biçimlerinin tehdit altında olması, dini inançlara karşı hoşgörüsüzlük, mabedlere karşı yapılan saldırılar Avrupa'daki insan hakları konusunda çok ciddi sıkıntılara işaret ediyor. Bütün bunların yanı sıra Avrupa'nın Suriye karşısında gösterdiği insanlık dışı muamele, Suriyeli göçmenleri insan olarak görmemesi ve onlara karşı bir politika önermemesini AB Parlamentosu gündemine almıyor. Milyonlarca insan orada evsiz barksız, çaresiz, AB'nin tek endişesi acaba bunlar buraya gelirse. Eğer insan hakları diye birşey varsa öncelikle AB Parlamentosunun AB'yi Suriyelileri insan olarak görmeye davet etmesini sağlamak, bu bunlara karşı oluşturması gereken politikalar konusunda uyarması beklenir."