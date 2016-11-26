Asker oğlunu görmeye giden babaya kalleş tuzak!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü Kuresin üs bölgesinde askerlik görevini yapan Fikret Kelleci'yi ziyaret etmek için Siirt'ten gelen Kerem Türkdoğan yönetimindeki 56 AT 286 plakalı aracın üs bölgesi yolunda geçişi sırasında terör örgütü PKKmensupları, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın etkisiyle araç, yolun karşı tarafına savruldu. Saldırıda ağır yaralanan Kelleci'nin babası Hüseyin Kelleci ve eniştesi sürücü Türkdoğan ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kelleci ise buradaki müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.