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Asker oğlunu görmeye giden babaya kalleş tuzak!

Uludere'de 'lı teröristler yola döşedikleri patlayıcıyı, askerde olan çocuklarını ziyarete giden ailenin içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Asker oğlunu görmeye giden babaya kalleş tuzak!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü Kuresin üs bölgesinde askerlik görevini yapan Fikret Kelleci'yi ziyaret etmek için Siirt'ten gelen Kerem Türkdoğan yönetimindeki 56 AT 286 plakalı aracın üs bölgesi yolunda geçişi sırasında terör örgütü mensupları, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın etkisiyle araç, yolun karşı tarafına savruldu. da ağır yaralanan Kelleci'nin babası Hüseyin Kelleci ve eniştesi sürücü Türkdoğan ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kelleci ise buradaki müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 18:03
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