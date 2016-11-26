Yol Durumu
  1. Halep'te 300 bin kişi için 3 fırın kaldı!
  2. Başbakan: Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar

Alman sinden skandal karar!

Her fırsatta e kucak açan ikiyüzlü 'da, Hamburg Eyalet Yüksek si terör örgütü konusunda skandal bir karara imza attı. PKK'nın eski Bremen bölge sorumlusu Beşir kod adlı terörist serbest bırakıldı.

Alman Mahkemesinden skandal karar!

'da Hamburg Eyalet Yüksek si örgütü konusunda skandal bir karara imza attı.

PKK'LI TERÖRİST SERBEST BIRAKILDI
Welt gazetesinde yer alan haberde mahkemenin devlet güvenliği koruma senatosu hakimi, PKK'nın eski Bremen bölge sorumlusu Beşir kod adlı teröristi bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı.

Duruşmayı izlemeye gelen 70 kadar terör örgütü yandaşının kararı alkışladığı ifade edildi.

Haberde daha önce senatonun 3 benzer davada yaklaşık 3'er yıl hapis cezası verdiği hatırlatılarak, Adalet Bakanlığının PKK'ya üye olanlar ile yardım ve yataklıkta bulunanlara ceza soruşturması açılmasına izin verdiğine işaret edildi.

Eyalet Mahkemesinin kararında 2013 yılından beri özellikle Kobani'de PKK'nın DEAŞ'e karşı verdiği "mücadeleye" vurgu yapıldı. DEAŞ'ın 2014 yılında Suriye'de ve Irak'da binlerce Ezidi'yi öldürdüğü ve yerlerinden ettiği hatırlatılarak PKK'nın özellikle bu bölgelerde Ezidilere yardımda bulunduğu iddia edildi.

PKK DURUŞMASINDA HAKİM TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ
Duruşmanın sonunda Alman hakimin, sanığın siyasi yaşamının "saygı ile karşıladığını" dile getirdiği belirtildi.

Welt gazetesi skandal kararla ilgili haberinde "Hamburg'da hafif karar: PKK duruşmasında hakim Türkiye'yi eleştirdi." ifadesini kullandı.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 13:47
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
hasan hasan

bunu bilerek yapıyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 14:05
medeniyet medeniyet

O cok sevdigin terör ve teröristler inşallah senin başına dolansın almanya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 14:02
mustafa mustafa

mahkemeden siyasetin isine be hakim bey bu taraftarlik niye yoksa beraber dagdamiyidin hakim züpesi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 14:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar