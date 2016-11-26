Adana’nın acı günü

Adana Valiliği otoparkında kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden GökhanAygül ile Kadir Kırbaç için tören düzenlendi. 41 yaşındaki Gökhan Aygül ve 27 yaşındaki Kadir Kırbaç'ın cenazeleri son yolculuklarına Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası uğurlandı. Törene katılan İçişleriBakanı Süleyman Soylu,Gökhan Aygül ile Kadir Kırbaç'ın yakınlarını teselli etti. Kırbaç'ın 2 ay önce yüzük taktığı nişanlısı Ülkü Oktan, "Düğünümüz olacaktı.Onu görmek istiyorum. Onu çok seviyorum.Ben onsuz ne yapacağım? Niye patlattılar,onun suçu neydi? O bir melekti." diye gözyaşı döktü.
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