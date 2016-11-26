Muğla Bodrum'da yat işletmeciliği ve kaptanlık yapan Hafize Müjde Özer, 6 gün önce kayboldu. Özer'den haber alamayan yakınları, hemen polise başvurdu. Bunun üzerine ekipler, Özer'in 6yıldır beraber olduğu yatkaptanı B.K.'nın ifadesinebaşvurdu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan B.K. ise dün jandarmayı aradı. Kan donduran cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. B.K., "Müjde'yi kıskançlıksonucu ve aşırı alkollüykenöldürdüm. Pişmanım, gözümdönmüş sinir krizlerigeçiriyordum" dedi. İtirafın ardından, Özer'in cansız bedenini ormanlık alanda çuval içinde bulundu. Av tüfeğiyleyüzünden ve göğsündenvurulan talihsiz kadınıncesedi otopsi için Adli TıpMorguna kaldırıldı. Özer'in kaybolmasının ardından evinde inceleme yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konutun salonundaki bir koltuğun yeni alındığını belirledi. Öldürülen kadının yakınları ve arkadaşlarının jandarmaya verdiği ifadede, B.K.'nın işsiz kaldığı zamanlarda Özer'den para istediği, vermediğinde ise döverek şiddet uyguladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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