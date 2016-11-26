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Acı hayat

Muğla’da günlerdir aranan yat kaptanı Hafize Müjde Özer’den acı haber geldi. Talihsiz kadını, 6 yıldır birlikte olduğu B.K.’nın öldürdüğü tespit edildi

Acı hayat
Muğla Bodrum'da yat işletmeciliği ve kaptanlık yapan Hafize Müjde Özer, 6 gün önce kayboldu. Özer'den haber alamayan yakınları, hemen polise başvurdu. Bunun üzerine ekipler, Özer'in 6 yıldır beraber olduğu yat kaptanı B.K.'nın ifadesine başvurdu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan B.K. ise dün jandarmayı aradı. Kan donduran i tüm ayrıntılarıyla anlattı. B.K., "Müjde'yi kıskançlık sonucu ve aşırı alkollüyken öldürdüm. Pişmanım, gözüm dönmüş sinir krizleri geçiriyordum" dedi. İtirafın ardından, Özer'in cansız bedenini ormanlık alanda çuval içinde bulundu. Av tüfeğiyle yüzünden ve göğsünden vurulan talihsiz kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Özer'in kaybolmasının ardından evinde inceleme yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konutun salonundaki bir koltuğun yeni alındığını belirledi. Öldürülen kadının yakınları ve arkadaşlarının jandarmaya verdiği ifadede, B.K.'nın işsiz kaldığı zamanlarda Özer'den para istediği, vermediğinde ise döverek şiddet uyguladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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