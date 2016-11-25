Ziyaret ve ötesi

HDP'li belediyeler sırtını terör örgütü PKK'ya dayadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcıları operasyon düğmesine bastı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden el çektirilen Ahmet Türk, 21 Kasım'da "örgüt üyeliğinden" gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Türk, tutuklandı. CHP eski Genel Başkanı veAntalya Milletvekili DenizBaykal ise tutuklamakararından öncesoluğu Mardin'dealdı. Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk'ü evinde ziyaret eden CHP'li Deniz Baykal, Ahmet Türk'ün serbest kalmasıyla vereceği destekle silah, şiddet ve terör anlayışının ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "İnşallahgüzel bir haber alırız" ifadesini kullandı. Kısa süren görüşmeden sonra Baykal ve beraberindekilerin, Ahmet Türk için Mardin Adliyesi'ne gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak Türk'ün tutuklanmasıyla birlikte Deniz Baykal ve CHP'nin tüm çabaları boşa çıktı.
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