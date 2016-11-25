Yol Durumu
  1. Arka odada 3 PKK’lı vardı
  2. Demiryoluna bombalı tuzak

ve ötesi

Ziyaret ve ötesi
HDP'li belediyeler sırtını terör örgütü PKK'ya dayadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcıları operasyon düğmesine bastı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden el çektirilen , 21 Kasım'da "örgüt üyeliğinden" gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Türk, tutuklandı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ise tutuklama kararından önce soluğu Mardin'de aldı. Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk'ü evinde eden 'li , Ahmet Türk'ün serbest kalmasıyla vereceği destekle silah, şiddet ve terör anlayışının ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "İnşallah güzel bir haber alırız" ifadesini kullandı. Kısa süren görüşmeden sonra Baykal ve beraberindekilerin, Ahmet Türk için Mardin Adliyesi'ne gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak Türk'ün tutuklanmasıyla birlikte Deniz Baykal ve CHP'nin tüm çabaları boşa çıktı.
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