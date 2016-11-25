Zalimi devirmiş milletiz biz

15 Temmuz 2016'da Cumhuriyet Tarihi'nin en önemli olayını yaşadık. Bu bir darbe girişimi değildi. Küresel güçlerin maşaları vasıtasıyla ülkeyi işgal hareketine girişmesiydi. İşgalciler, öncelikle Allah (CC)'ın inayeti, sonrasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek liderliğiyle birleşen milletimizin azmi, kararlılığı cesareti ve şecaatiyle bozguna uğratıldılar. Fakat bu amaçlarından vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler Millet olarak teyakkuzda olmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye onları aciz ve çaresiz bırakıyor!

Tarih yazıyor ve yazacak, Tayyip Erdoğan herhangi bir lider değildir!

Dünyada silah tüccarlığından, faizden, para trafiğinden, para kazanarak egemenlik kuran, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülke insanlarını parya yapan sömüren bir düzen var.

Cumhurbaşkanımız bu düzene çomak soktu. "Dünya Beşten Büyüktür" dedi. Bu herkesin bildiği, fakat dünya düzeninin sahiplerinden korkusuna ifade edemediği gerçeği, BM'de bir kez daha gözlerine baka baka söyledi.

Ezilen dünya devletlerinin liderlerine korkmayın konuşun mesajı verdi.



ABD'LİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız konuşurken ABD delegelerinin yüz ifadelerini gördüm.

Korku endişe ve şaşkınlık içindeydiler.

Bunu hazmetmeleri zor görünüyor.

Ama şunu bilin ki, bu bilinç bütün dünyaya dalga dalga yayılıyor. Dünya da bu düzen bir şekilde sona erecek.

Bu adaletsiz, insafsız, vicdansız dünya düzeninin fişini çeken adamdır Recep Tayyip Erdoğan! Panikleri ve kinleri bundandır. Namusluları itiraf ediyor.

ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "Batı ve ABD, darbe girişiminden sonra Türkiye'ye destek vermedi. Bunun nedeni belli. Erdoğan diğer liderler gibi ikiyüzlü değil. Erdoğan bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor.

Bu yüzden Erdoğan, Washington'da ve Avrupa'da sevilmiyor" diyerek bir gerçeği ifade etti. Ülkenin bu kritik tarihi dönemecinde Türk Milleti olarak büyük bir misyon üstlenmekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tehlikeyi de atlatacak, FETÖ'yü devletten kararlılıkla temizleyecek 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. FETÖ'ye merhametin milletin istikbaline ve istiklaline konmuş bir dinamit olduğu bilinmeli ve bu yolda adımların büyük bir gaflet olacağı unutulmamalıdır.

İçimizde barındırdığımız bu hainlerin, bu İrlandalıların ne denli önemli Truva atı olduğu gerçeği Batılı müttefiklerimizin ağlanmasından bellidir! Açıktan açığa Türkiye'deki muhataplarımız cezaevlerinde diyen sözde dostların her geçen gün artan tepkileri ve aymazlıkları Türk Milleti'nin dikkatinden kaçmamaktadır. Türkiye'ye karşı oluşturdukları terör konsorsiyumu eninde sonunda kendilerine dönecektir.

Bu süreçte bize düşen, ısrarla ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımıza destek vermektir. Ordumuz Irak'ta Suriye'de sınır ötelerindedir. Daha şedit planlarla üzerimize gelmeye çalışacaklardır. Ama bilge lider Aliye İzetbegoviç'in dediği gibi " ölmeye hazır insanlar ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler." Bu Aziz Millet 15-16 Temmuz'da tüm dünyaya ölmeye nasıl hazır olduğunu, ölümü nasıl öldürdüğü gösterdi. Korkuları bundandır. İkinci bir darbe teşebbüsünden korkuluyor. Doğu ve Güneydoğu'da meydana getirilecek kaos ortamı sonucunda iç savaş çıkması ihtimaline hazırlıklı olunmasına dair haklı olarak uyarıda bulunanlar var. ABD'nin ve İngilizlerin askerleriyle Anadolu'ya gireceği ortamın yaratılacağından endişe edenler bile oldu. Bunlar yazıldı söylendi.

Hiç korkmaya ve karamsar olmaya gerek yoktur. Ancak tedbirsiz de olmayalım.

Birlik ve beraberlik günüdür. Türkiye eski Türkiye değil. Oruçlu dövme, şortlu veya çarşaflı kıza kadına saldırma, sağcı veya solcu bilinen ünlü kişilere suikast gibi numaralar eskidi.

Millet bunları yemiyor. Ancak Doğu ve Güneydoğuda İngiliz elçileri, ABD diplomatları veya her türlü yabancı madde ve iki ayaklı mahluk rahat dolaşamamalı. Burası Irak veya Libya değil. ABD askeri veya İngiliz askeri Anadolu'ya girdiğinde çıkamayacağını bilir! Girmek de çıkmak da kolay değildir.

Onlar kendi askerlerini asla Türkiye'ye sokmazlar. Türk'ü Kürt'ü ve Arap'ı veya Sünni'yi, Şii'yi, birbirine vurdurmaya çalışırlar. PYD, DEAŞ ve diğerleri onlara bunun için lazımdır. Bu coğrafyalarda halkına ve medeniyetine ihanet eden hainler komutasında paralı askerleri kullanmak vazgeçilmez stratejilerdir.



SAHİH İSLAM'I YAŞAYALIM

Zira kendi insanlarının canı çok tatlıdır. Ayrıca mezhep, meşrep ayrılıkları ve İslam dünyasının Kur'ani olmayan anlayışları, mümini mümine kardeş etmeyen din algılamaları düşmanlarımızın en kullanışlı silahlarındandır. Uyanık olalım. Samimi Müslüman, samimi insan olalım. Tüm insanlığın hayrına çalışan insanlar olalım. Kafayı kimseye kiraya vermeden, FETÖ türü yapılanmaları tarihe gömerek, sahih bir İslam'ı yaşayalım. Ölümü öldürmüş milyonlar sıradadır. Dünyada hiçbir güç böyle bir toplumla savaşmayı göze alamayacaktır. Sağlam durursak bir müddet sonra uzlaşma yolları arayacaklardır. Bir takım mihrakların, öldük, bittik, bizi yok edecekler türünden alçakça psikolojik harekat yapmalarına itibar etmeyelim. Bu milleti Anadolu coğrafyasında bin yıldır yok edemediler, bundan sonrada böyle bir şansları olmayacak. Paniğe gerek yok.

Millet olarak korku duvarını çoktan aştık, yola devam biiznilllah!

