VIP ihanet itiraflar

Darbe girişiminin ardından tutuklanan VIP helikopteripilotu Zafer Dolu'nun itirafları 15 Temmuz ihanetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dolu, o gece cuntacı Albay UğurKapan'ın talimatı ve AlbayHalil Gül'ün öncülüğünde Kara Harp Okulu'ndan silahlı askeri öğrencileri GenelkurmayBaşkanlığı'na taşıdığını söyledi. İkinci uçuşta elinde bayrak bulunan vatandaşları görünce ihaneti anladığını ileri süren Dolu, kaçarak evine gittiğini, daha sonra da teslim olduğunu belirtti.
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