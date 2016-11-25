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VIP lar

VIP ihanet itiraflar
Darbe girişiminin ardından tutuklanan VIP helikopteri pilotu Zafer Dolu'nun ları 15 Temmuz ihanetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dolu, o gece cuntacı Albay Uğur Kapan'ın talimatı ve Albay Halil Gül'ün öncülüğünde Kara Harp Okulu'ndan silahlı askeri öğrencileri Genelkurmay Başkanlığı'na taşıdığını söyledi. İkinci uçuşta elinde bayrak bulunan vatandaşları görünce i anladığını ileri süren Dolu, kaçarak evine gittiğini, daha sonra da teslim olduğunu belirtti.

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