AA muhabirinin muhalif silahlı gruplardan Cebel İslam'ın askeri komutanı Ebu Abid Ateyra'dan aldığı bilgiye göre, muhalifler, rejim güçlerinin önceki gün Lazkiye ilinin kırsalındaki Türkmendağı ve Kürt Dağı (Cebel Ekrad) bölgelerine başlattığı yoğun saldırılara başarıyla karşı koydu.

Ateyra, saldırıların ilk etapta Türkmendağı'nın Kelez, Sarraf ve İsa Pınar köyleri civarında başladığını, kısa süreliğine kaybedilen bu noktaların iki saat içinde geri alındığını anlattı.



REJİME AİT TANK VE ÇOK SAYIDA ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Çok sayıda rejim askerinin öldürüldüğünü belirten Ateyra, "İki rejim askerini esir aldık. Muhtar Tepesi mevkisinde rejime ait bir tank ve çok sayıda askeri aracı imha ettik." dedi.

REJİM GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar da Türkmendağı'nın doğusundaki Tuffahiye köyünde de şiddetli çatışmalar meydana geldiğini ve rejim generallerinden Luav Behçet Dib'in burada öldürüldüğünü iddia etti.

İsa Pınar köyünde muhaliflerin mayınladığı alana giren rejim güçleri ve Şii militanlardan en az 8'inin öldüğü, 6'sının da yaralandığı bildirildi.

Muhalif kaynaklar, bölgede üç gündür süren çatışmalarda en az 40 rejim askeri ve Şii milisinin öldüğünü ifade ediyor.

Halihazırda, Türkmendağı'nda Zeytincik, Kelez, Sallur, Yamadi, İsa Pınar köyleri ve buranın doğusundaki Kürt Dağı'nda Tuffahiye ve Havar köylerini muhalifler kontrol ediyor.