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Türk hackerlardan Avusturya'ya 'ambargo'

Türk hackerlar, Türkiye’ye silah ambargosu koyma kararı alan Avusturya’nın Dışişleri Bakanlığı internet sitesine siber saldırı gerçekleştirdi.

Türk hackerlardan Avusturyaya ambargo
adlı hacker grubu, Avusturya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı alması üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber saldırı gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesini hackleyen Aslan Neferler Tim adlı grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bize silah ambargosu koymuşlar güya. Sen önce ambargo koyduğun ülkenin aslanlarından kendini koru. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafımızca çökertilmiştir. Bir süre siteye ambargo uygulayacağız" denildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 21:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

helal olsun koclar size.yedigimin avusturyasi guya ambargo koymus ulkemize.bu soguk havada gelen bu sicak haberle icim isindi bir anda..bravo size ASLAN NEFERLER TIM...

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cevapla 26.11.2016 00:03
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