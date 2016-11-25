Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri üçgeninde kalan ve PKK'nın Türkiye'deki en kapsamlı kampının bulunduğu Aliboğazı bölgesine 20 yıldan sonra ilk kez hava destekli operasyon başlatıldı. Savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları ile Elazığ ve Tunceli'den eğitimli birliklerin katıldığı operasyonda şimdiye kadar 5 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK İLE BİRLİKTE 4 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI DA KAMPTA KALIYOR

PKK'nın Türkiye'deki en kapsamlı kampının bulunduğu Tunceli'nin Ovacık, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında bulunan sarp kayalık ve ormanlık alanlarla kaplı bölgede dün hava destekli büyük bir operasyon başlatıldı. PKK ile birlikte, TKP-ML TİKKO (Türkiye Kominist Partisi Partisi Moist Leninist Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) , MLKP (Marksist Leninist Komünist Partisi), MKP HKO (Maoist Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu) ve DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi) olmak üzere kalıyor 4 ayrı sol örgüte bağlı teröristlerin de barındığı Aliboğazı'ndaki kampın etkisiz hale getirmek amacıyla dün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA), Aliboğazı bölgesindeki uçuşu sırasında tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. İlk olarak PKK'lıları farkeden silah yüklü İHA, teröristlerin bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına aldı.





5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün havaların kararmasının ardından 2 adet F-16 savaş uçağı, teröristlerin bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölge ve kaçabileceği muhtemel güzergahlara bomba yağdırdı. Savaş uçaklarının bombardının ardından Tunceli ve Hozat'tan çok sayıda eğitimli birlik, bölgeye sevkedilerek operasyon başlatıldı. Hava bombardımanı ve devam eden operasyonlarda 5 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

20 YILDAN SONRA İLK OPERASYON

Ovacık, Hozat ve Çemişgezek İlçeleri arasındaki üçgende, sarp kayalık ve ormanlık alandan oluşması ve engebeli coğrafik yapısı nedeniyle 1996 yılından sonra ilk kez PKK'nın Türkiye'deki en stratejik kampının bulunduğu Aliboğazı bölgesine operasyon düzenleniyor. Kampta kalan teröristlerin kış üslenmesinin ardından bahar mevsimiyle birlikte Karadeniz bölgesi, Sivas ve Erzincan bölgelerine silahlı eylem yapmak için gittiği biliniyor.





TUNCELİ, ELAZIĞ VE HOZAT'TAN EĞİTİMLİ BİRLİKLER KATILIYOR

PKK ve diğer sol örgütün lider kadrolarının da kaldığı Aliboğazı kampının imha edilmesi ve buradaki terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlatılan operasyona Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ile Elazığ'dan da eğitimli jandarma özel harekat timleri katılıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Aliboğazı bölgesinde, teröristlerin muhtemel barınak ve geçiş güzergahları havadan kobra helikopterleri tarafından bombardıman altına alındı. Elazığ ve Tunceli'den operasyona katılan özel eğitimli birlikler de teröristlerin kaçış güzergahlarına konuşlandığı ve operasyona gece-gündüz olmak üzere 24 saat esasıyla sürdürdüğü öğrenildi.