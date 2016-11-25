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Tiryakilere !

Tiryakilere domates!
Başkent Üniversitesi'nde sigarayı bırakmak isteyenler için nikotinli üretildi. Üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, bu konuda yaptığı açıklamada, "Domatesi tütüne aşıladık ve bunun patentini aldık. Bu uygulamada amacımız insanların sigara içmek yerine domates tüketmesidir" dedi. Ancak böyle bir uygulamanın yasaya uygun olup olmayacağı tartışmalarını gündeme getirdi. Bu domates ve diğer doğal ürünler, Ankara Yenimahalle Doğal Çiftlik Ürünleri Merkezi'nde satılıyor.
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