Tiryakilere domates!

Başkent Üniversitesi'nde sigarayı bırakmak isteyenler için nikotinli domates üretildi. Üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, bu konuda yaptığı açıklamada, "Domatesitütüne aşıladık ve bunun patentinialdık. Bu uygulamada amacımızinsanların sigara içmek yerinedomates tüketmesidir" dedi. Ancak böyle bir uygulamanın yasaya uygun olup olmayacağı tartışmalarını gündeme getirdi. Bu domates ve diğer doğal ürünler, Ankara Yenimahalle Doğal Çiftlik Ürünleri Merkezi'nde satılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.