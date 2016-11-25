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Terör destekçisi DBP'li iki başkan tutuklandı

Terör destekçisi DBP'li ve 'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Terör destekçisi iki belediye başkanı tutuklandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Olan ve Bitlis Belediye Meclisi Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından, ''Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 21:03
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