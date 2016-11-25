Tabure cezası 42 lira

Antalya'da trafik polisi, araçları bıraktı, tabure kontrolüne başladı. Market sahibi Remzi Onur Alkan, işyerinin önünde caddede araçların park ettiği alana plastik taburesini koyarak oturdu. Müşteri gelince de içeriye girdi. Tekrar dışarı çıktığında bir sivil trafik polis memuru, tabureyi karayoluna koyduğu için kendisine 412 lira para cezası kesti. Görevli cezayı Karayolları Trafik Kanunu'nun 14'üncü Maddesi uyarınca uyguladığını söyledi.