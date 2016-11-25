Tabure cezası 412 lira

Antalya'datrafik polisi, araçlarıbıraktı, taburekontrolünebaşladı. Marketsahibi RemziOnur Alkan, işyerininönünde caddedearaçlarınpark ettiği alanaplastik taburesinikoyarak oturdu.Müşteri gelincede içeriye girdi.Tekrar dışarı çıktığındabir sivil trafik polis memuru, tabureyikarayoluna koyduğu için kendisine 412 lirapara cezası kesti. Görevli cezayı KarayollarıTrafik Kanunu'nun 14'üncü Maddesi uyarıncauyguladığını söyledi.
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