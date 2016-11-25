"Şu anda bildiklerimi söyleyemem"

- Görevi esnasında şehit edilenler başta olmak üzere, ebedi aleme irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 15 Temmuz gecesi göğsünü kurşunlara siper ederek, darbeci hainlerin heveslerini kursaklarında bırakan öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı özelikle ifade etmek istiyorum.
- Tüm öğrencilere rol model olan, örnek olan öğretmenlerimiz evlatlarımızın kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendiriyor.
- Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli ve sorumlu fertler olarak yetiştirmeliyiz. Biz Asım'ın Nesli gibi gençler yetiştirmek istiyoruz.
- PKK, DHKP-C gibi etnik ve mezhebi farklılıkları kaşıyan örgütlerin, DEAŞ ve FETÖ gibi dini kavramların arkasına saklanan yapıların en büyük istismar alanı eğitim öğretimdeki hatalardır. FETÖ zamanın gerisinde kalan, temel değerlerinden uzak, jakoben, baskıcı eğitim politikasının ürünüdür.
- Çok enteresandır, sıfatı profesör. Ama ne diyor, 'O bize şah damarından daha yakın' diyor. Senin her yerin profesör olsa ne olur ya.
- Kopya, kopyacılık, bunlarda var. Bunlar o kopyacı nesli devletin belli makamlarına yerleştirmek suretiyle bir işgal hareketini gerçekleştirdiler.
- Bize AB adı altında görüntü verenler ve AB'de kalkıp da PKK'yı terör örgütü olarak ilan edenler, bu örgütün başından sağına soluna kadar olanlarla Avrupa'nın meydanlarında gösteri yapmalarına müsaade ediyorlar.
- Almanya gibi bir ülke 'Teröre hayır, demokrasiye evet' diye miting düzenlemek isteyenlerlere "Hayır" diyor. Bunlar terörün yardım yataklık eden uzuvlarıdır. Yeni Türkiye'nin doğuşunu artık hiç kimse engelleyemez.
- TSK içine sızmış olan bir grup FETÖ'cü terörist işte bu adımları attı. Şimdi bedelini ödüyorlar. İstiyoruz ki at izi it izine karışmasın. Çünkü a'dan z'ye kendilerini acayip saklıyorlar.
- Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem/ Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizârım' diyor şair. Şu anda bildiklerimi söyleyemeyecek durumundayım. Ama günü geldiğinde inşallah onlar da belki kaleme dökülecektir. Çünkü her doğruyu, her yerde, her zaman söylemek doğru değildir. Onun için sabır gerekir.
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