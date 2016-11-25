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Sizi sokağa döken tedavi etsin

Meclis Komisyonu’na konuşan gazisi Mine Özer: Karnımdan vuruldum. 12 yaralı Turgut Özal Hastanesi’ne götürüldük ama ‘Sizi sokağa kim döktüyse o tedavi etsin’ deyip bizi içeri almadılar

Sizi sokağa döken tedavi etsin
FETÖ'NÜN HASTANESİ GAZİLERİ İÇERİ ALMAMIŞ: SİZİ SOKAĞA DÖKEN TEDAVİ ETSİN

girişimi gazisi Mine Özer'in anlattıkları militanlarının acımasızlığını gözler önüne serdi. O gece darbecilerin kurşunları ile ağır yaralanan, 4 gün yoğun bakımda kalan gazi Mine Özer, Meclis'te kurulan Darbe Girişimi Komisyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. 63 yaşında gazilik mertebesine erişen Özer, çocuklarını ve torunlarını vatansız bırakmamak için eşi ile birlikte sokağa çıktığını belirterek, zaman zaman gözyaşları içinde o gece yaşadıklarını anlattı:

KUŞLAR GİBİ VURULDUK: Jandarma Genel Komutanlığı önüne geldiğimizde bir tankla karşılaştım. Tankı kullanan askerle göz göze geldiğimde 'Ben senin teyzenim, anneannenim, bana ateş edemezsin' diye bağırıyordum. O sırada 'Lan asker, vur bu şerefsizleri' diye bir ses geldi. Helikopterden ve içerinden ateş edildi. Şarapnel parçalarının vücudumuza isabet etmesi sonucu birçok yerimizden yaralandık. Eşim polisi, ambulansı aradı ama hiçbirinden haber alamadık. 30 kişi kadardık, kuşlar gibi vurulduk.

GERİ DÖNMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM: Benimle beraber 12 kişiyi bir halı yıkama aracına bindirdiler. Kanımız birbirine karışa karışa Turgut Özal Hastanesi'ne götürüldük. Ama bizi almadılar. 'Sizi kim sokağa döktüyse gidin o tedavi etsin' dediler. Oradan Gazi Hastanesi'ne gittik. Bariyer kurulmuştu, acil hasta almıyordu. Sonrasında bir doktorun annesinden duyduğuma göre, doktorların başlarına silah dayayıp sadece askerlere bakmasını emretmişler. En son Bayındır Hastanesi'ne gittik. Midemde 3 mermi deliği olduğu söylendi. Ameliyata alındım. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Elimi kullanamıyorum, 26 santim ameliyat yaram var karnımda. Hiçbir şeyi istediğim gibi yapamıyorum. Ben oraya ölümü göze alarak gitmiştim, asla geri dönmeyi düşünmedim."

SABAH
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 01:20
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