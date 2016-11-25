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Siz kapattınız biz açıyoruz

’nun, ‘leri dondurduk’ ı, da trend topic oldu. Yüz binlerce tweet atan kullanıcılar, “Siz kapıları kapattınız, biz 3 milyon Suriyeli’ye Avrupa’nın kapılarını açıyoruz” diye yazdı

Siz kapattınız biz açıyoruz
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik lerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan tasarısını 37'ye karşı 479 oyla kabul etti. da, 107 üye çekimser görüş bildirdi. AP'nin bu kararı bağlayıcı değil ve AB liderlerine tavsiye niteliğinde. Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararını sadece AB liderlerinin alabileceği belirtildi. O toplantının tarihi ise 15-16 Aralık olarak açıklandı. Sosyal medyada farklı 'hashtag'larla trend topic olan kararla ilgili yorumlar şöyle:

TÜRKİYE İLE OYUN OLMAZ
- Ey Avrupa, şimdi sen düşün... 3 milyon Suriyeli, Avrupa seyahatine çıkıyor
- Avrupa hazır mısın? Bu Suriyeliler'in ayak sesleri...
- Türkiye, size geri kabul hediyesi olarak 3 milyon Suriyeli gönderiyor.
- Suriyeli kardeşlerimiz için Avrupa vakti!
- Almanya, Fransa, İtalya şimdi sıra bizde. 3 milyonla başlayalım, 5 milyona çıkarız.
- Hey Merkel, hey Hollande. Korkunun ecele faydası yok. Evlerinizde bir yatak fazla vardır umarım.
- Türkiye ile oyun olmaz. Şimdi bunu pratikte gösterme zamanı.
- Avrupa Birliği, özellikle kötü Piri denen terör destekçisi. Suriyeliler'in sana selamı var.
- Suriyeli kardeşlerimiz, sizi çağırmıyor ama gitmekte özgürsünüz.
- Paris, Berlin, Roma Suriyeliler'le daha güzel ve daha mutlu olacak...

KARARA TEPKİLER
- AB Bakanı Ömer Çelik: Karar bizim için yok hükmündedir. Bize mesaj vermek isteyenler bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeri girmeyeceğini bilsinler.
Maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atma kararı verdiler.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: AB, insan hakları, demokratik standartlar hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye'de olmadığı için bu kararı aldı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir... karar pişkince alınmıştır. AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye'ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi.
- AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz: vermiş olduğu kararla Türkiye'nin terörle mücadelesini görmezden geldi.
- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: Demokrasiye sahip çıkan bu millet ödüllendirilmek yerine cezalandırılmaya çalışıldı.
- CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Üzücü bir oylama ile karşı karşıya kaldık. CHP olarak görüşümüz Türkiye'nin sonuna kadar müzakere sürecini götürmesi...

KARARIN ÖNEMİ YOK
- Başbakan , Türk düşmanı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin geçici olarak askıya almasıyla ilgili tavsiye kararının önemsiz olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bu kararın bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Avrupa Birliği ile ilişkiler, zaten de öyle aman aman, çok sıkı fıkı ilişkiler değil, ite kaka giden, kerhen yürüyen bir ilişkidir. Avrupa Birliği şunu anlamalı; Avrupa, gelecek vizyonunu Türkiye ile beraber mi şekillendirecek yoksa Türkiyesiz mi şekillendirecek buna karar vermeli" dedi.
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